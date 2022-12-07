Среди пограничников и военных в Беларуси растет недовольство из-за угрозы втягивания в войну с Украиной – Генштаб ВСУ

По информации украинских военных, обстановка на полесском и волынском направлениях не изменилась и признаков создания ударных группировок противника там не обнаружено.

"На полигонах Республики Беларусь идет подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", – сообщили в Генштабе.