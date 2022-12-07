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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди пограничников и военных в Беларуси растет недовольство из-за угрозы втягивания в войну с Украиной – Генштаб ВСУ

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Белорусские военные недовольны руководством страны, утверждается в сводке Генштаба ВСУ
Белорусские военные недовольны руководством страны, утверждается в сводке Генштаба ВСУ
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

Среди сотрудников пограничной службы и военнослужащих в Беларуси растет недовольство в связи с возможным втягиванием страны в войну России против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины 7 декабря.

По информации украинских военных, обстановка на полесском и волынском направлениях не изменилась и признаков создания ударных группировок противника там не обнаружено. 

"На полигонах Республики Беларусь идет подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", – сообщили в Генштабе. 

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступления из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, военные, пограничники, война России против Украины, военнослужащий
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