В Беларуси объявили о начале боевой подготовки войск

В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Основными целями подготовки в министерства назвали:

Контекст:

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступления из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".