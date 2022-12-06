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В Беларуси объявили о начале боевой подготовки войск

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В минобороны Беларуси заявили, что боевая подготовка войск проводится планово
В минобороны Беларуси заявили, что боевая подготовка войск проводится планово
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

В Беларуси объявили о начале боевой подготовки вооруженных сил. Об этом сообщило минобороны страны.

В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Основными целями подготовки в министерства назвали:

  • поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне;
  • повышение слаженности органов военного управления;
  • совершенствование практических навыков командиров;
  • обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.

Контекст:

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступления из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Минобороны, войска
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