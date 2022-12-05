Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%

Как ВСУ определяют угрозу ракетного удара

Взлет стратегических бомбардировщиков, которые несут на себе крылатые ракеты, и выход в море ракетоносителей – это основные признаки, которые дают нам повод для предупреждения мирного населения, что ожидается ракетный удар. Также признаком возможного удара может быть взлет МиГ-31, которые сейчас часто летают над территорией Беларуси. Возникает риск применения ракет типа "Кинжал".

Еще признаками удара является запуск ракет С-300, например, из Белгородской области, запуск баллистических ракет типа "Искандер". Тут нет столько времени – они быстро долетают до нашей территории, и поэтому, как правило, чтобы уберечь людей от первого удара, у нас считанные минуты, но от следующих – люди предупреждены и должны быть в убежище до окончания атаки.

О преимуществе западных систем ПВО

Современные средства имеют более чувствительные радары и могут выявлять малозаметные цели, такие как низколетящие дроны или крылатые ракеты типа Х-101, которые имеют технологии слабой заметности. Старым советским системам их тяжело выявить. Но NASAMS и IRIS-T легко их видят и могут обстреливать. Западные системы способны видеть большинство угроз и по ним работать.

Западные системы более понятны. Работать на таких системах – все равно что играть в компьютерную игру – все понятно. Попадая на такую станцию, вы уже через несколько минут понимаете, как осуществить пуск. Система много чего делает автономно – надо только выбрать цель и нажать на кнопку уничтожения.

Третий, больше для военных профессионалов понятный фактор: это системы нового поколения, их можно объединять в сети зенитно-ракетного прикрытия. "Бук" или С-300 могут обстреливать цели, которые сами выявили. Если эта система не видит цель, она не может ее обстрелять. Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T и Patriot могут быть связаны в сеть. Скажем, если IRIS-T увидел цель, по ней может отработать и NASAMS, даже если его личный радар эту цель не видит.

Как изменилось отношение к средствам ПВО

До этой войны никто всерьез не воспринимал системы противовоздушной обороны. Я общался с представителями Германии, Норвегии, и всегда в их странах системы ПВО были где-то после танков, самолетов, артиллерии. Думали, что именно эти средства важны для ведение войны. Но украинские защитники неба показали, что системы радиоракетного прикрытия играют очень важную роль. Они сорвали планы российских захватчиков по господству в воздухе, защищают нашу инфраструктуру от ударов с неба, сбивая 75% всех угроз.

У нас рассматривалось создание своего зенитно-ракетного комплекса. И мы не раз обращались к западным партнерам, что нам нужны современные системы. О NASAMS годами говорили. О Patriot могли только мечтать. Наконец пришло время – и системы пошли к нам и будут идти дальше.

О важности боевой авиации

Сухопутные войска – важный компонент, но он будет эффективнее под прикрытием ПВО. ПВО обеспечит защиту неба, но не так эффективно, если у нас не будет радиотехнических войск. А радиотехнические войска также будут работать. Но у нас не будет победы, если не будет стального кулака – авиации. Все работает в комплексе. И истребители, особенно западного образца, сыграют значимую роль. Сейчас на старых советских самолетах украинцы творят чудеса, приспосабливая к ним новое вооружение. А представьте, что будет, если к нам поступят более современные самолеты.

О борьбе с дронами Shahed

Во время этой войны постоянно меняется тактика. Мы привыкли работать по определенным целям. А тут появились новые цели, которые летят непривычными маршрутами, на других высотах, на непонятной скорости. Но наши специалисты очень гибкие. Сейчас уже эффективность работы по дронам приближается к 100%. Все дроны уже уничтожаются. Может, еще не так эффективно можем уничтожать крылатые ракеты, но с дронами парни наши работают неплохо.

Еще три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Теперь появляются артиллерийские системы. Gepard эффективно по ним работают. Мы изучаем маршруты полетов этих дронов и можем перестраивать боевые порядки, чтобы их встречать. С каждым днем наши защитники отрабатывают эффективные приемы и ищут пути уничтожения новых угроз.

О крылатых ракетах

Наибольшая проблема. Они выбирают маршруты, на которых ракеты незаметны. Они летят на низкой высоте, используют местность для прикрытия, прячутся в руслах рек, прячутся за холмами, соответственно их сложно заметить, поэтому иногда они проскакивают сквозь наши зенитно-ракетные поля. Это основная проблема в работе с ними.

О приложении "єППО"

Мы сначала скептически к этому отнеслись, думали, враг будет использовать эту возможность и вводить нас в заблуждение. Но Украина – наилучшая цифровая страна, и оказалось, что каждый, кто захочет, не может ввести координаты цели – там все верифицируется через "Дію". И это приложение оказалось очень надежным источником выдачи информации для некоторых подразделений.