Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией – ГУР

По его словам, президент РФ Владимир Путин не прекращает попыток втянуть режим Лукашенко в полноценную кампанию. Но на сегодня это давление, по мнению ГУР МО, не принесло результата.

"У нас есть факты и мы знаем о поставках оружия, подготовке рашистских частично мобилизованных, но угрозы полномасштабного участия в наземной операции со стороны Беларуси нет. Собственно, вокруг этой цели и строятся визиты", – сказал он.





Юсов отметил, что кроме этого Россия работает по политическим сценариям. Поскольку глобальные планы Путина по захвату Украины провалились, то ему нужно показывать какие-то другие достижения. Возможно, речь идет о так называемых интеграционных процессах РФ и Беларуси, а фактически – об аннексии РБ.





О визите Шойгу в Минск 3 декабря сообщило белорусское агентство БЕЛТА , они с Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими , которые присутствуют в Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.



