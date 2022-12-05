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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией – ГУР

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О визите Шойгу в Минск стало известно 3 декабря
О визите Шойгу в Минск стало известно 3 декабря 
Фото: president.gov.by

Министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в начале декабря к непризнанному главе Беларуси Александру Лукашенко для переговоров о полномасштабном вступлении Минска в войну с Украиной. Такое предположение в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1, высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не прекращает попыток втянуть режим Лукашенко в полноценную кампанию. Но на сегодня это давление, по мнению ГУР МО, не принесло результата. 

"У нас есть факты и мы знаем о поставках оружия, подготовке рашистских частично мобилизованных, но  угрозы полномасштабного участия в наземной операции со стороны Беларуси нет. Собственно, вокруг этой цели и строятся визиты", – сказал он.

Юсов отметил, что кроме этого Россия работает по политическим сценариям. Поскольку глобальные планы Путина по захвату Украины провалились, то ему нужно показывать какие-то другие достижения. Возможно, речь идет о так называемых интеграционных процессах РФ и Беларуси, а фактически – об аннексии РБ. 

О визите Шойгу в Минск 3 декабря сообщило белорусское агентство БЕЛТА,  они с Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют в Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

"Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей", – написал по этому поводу в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, аннексия, Андрей Юсов, война России против Украины, минобороны РФ, ГУР Минобороны Украины
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