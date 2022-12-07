Оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

РФ наносит по Украине ракетные удары с 24 февраля Фото: ЕРА

"От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области. Угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше", – сообщили в Генштабе.

Из артиллерии, минометов и других видов вооружения войска РФ обстреливали населенные пункты на таких направлениях:

северское (Черниговская и Сумская область),

слобожанское и купянское (Харьковская область),

лиманское, бахмутское, авдеевское, новопавловское (Луганская и Донецкая область),

запорожское (Запорожская область)

херсонском (Херсонская область, а также Николаев). https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08ERrBJJor2mUkZyp3z7qAYGSXEcycpnnpqAq7QSBq6U1HZiixVz9wGkcBxMNDtLrl