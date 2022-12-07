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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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РФ наносит по Украине ракетные удары с 24 февраля
РФ наносит по Украине ракетные удары с 24 февраля
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска за прошлые сутки нанесли по Украине 10 ракетных ударов и 33 авиационных, 75 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 7 декабря.

"От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области. Угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше", – сообщили в Генштабе. 

Из артиллерии, минометов и других видов вооружения войска РФ обстреливали населенные пункты на таких направлениях:

  • северское (Черниговская и Сумская область),
  • слобожанское и купянское (Харьковская область),
  • лиманское, бахмутское, авдеевское, новопавловское (Луганская и Донецкая область),
  • запорожское (Запорожская область)
  • херсонском (Херсонская область, а также Николаев).  
    https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08ERrBJJor2mUkZyp3z7qAYGSXEcycpnnpqAq7QSBq6U1HZiixVz9wGkcBxMNDtLrl

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура
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