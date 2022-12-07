Оккупанты ударили по Запорожской области ракетами С-300, ранены три человека – ОВА

"Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района", – написал Старух.
В одном из сел, по его словам, разрушены два дома, еще восемь получили повреждения. По предварительной информации, известно о трех раненых, в том числе 15-летней девушке.
В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Там обошлось без пострадавших.
"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины беспилотников", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.