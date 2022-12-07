Оккупанты ударили по Запорожской области ракетами С-300, ранены три человека – ОВА

Старух: Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины беспилотников Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района", – написал Старух.

В одном из сел, по его словам, разрушены два дома, еще восемь получили повреждения. По предварительной информации, известно о трех раненых, в том числе 15-летней девушке.

В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Там обошлось без пострадавших.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины беспилотников", – подчеркнул глава ОВА.

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