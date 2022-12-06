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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прикрываясь Запорожской АЭС". Вилкул рассказал, откуда утром оккупанты запускали ракеты по Кривому Рогу

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В Кривом Роге утром 5 декабря оккупанты атаковали промышленное предприятие, а днем прилетов не было
В Кривом Роге утром 5 декабря оккупанты атаковали промышленное предприятие, а днем прилетов не было
Фото: Кривий Ріг - Україна / Facebook

Российские оккупанты утром 5 декабря выпустили ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области с расстояния, перехватить их на котором не представлялось возможным. Об этом глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram.

"Ночью оккупанты обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога. Попадание трех ракет, которые оккупанты запустили из района Энергодара [Запорожской области], прикрываясь Запорожской АЭС. Время долета их оттуда в Кривой Рог – около двух минут. И сработать по ним системам ПВО практически невозможно", – пояснил Вилкул.

Он назвал "значительными" разрушения на предприятии.

"Возник пожар, он был ликвидирован. При ракетной атаке погиб 41-летний работник предприятия, еще трое пострадали. Супруги: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина – госпитализированы. Наши медики оказывают им всю необходимую помощь, их состояние – средней тяжести. Третьему пострадавшему, также работнику предприятия, 44 года, была оказана медицинская помощь, он лечится дома", – уточнил глава городской военной администрации.

По информации Вилкула, также от взрывной волны пострадали: пункт приема беженцев, школа и 22 жилых дома, где выбиты 53 окна в подъездах и в 21 квартире. Жильцам по необходимости оказали первоочередную помощь, добавил он.

"Во время дневной ракетной атаки на нашу страну прилетов по Кривому Рогу не было. Однако без электроснабжения осталось несколько городов и областей по всей стране, и в этой ситуации энергетики вынуждены были применить экстренные отключения", – объяснил Вилкул отсутствие электроэнергии в ряде микрорайонов Кривого Рога.

Контекст:

Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.

28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну – над Криворожским районом.

До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по  городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

В октябре оккупанты, кроме ракет, использовали для атак на объекты инфраструктуры Кривого Рога дроны-камикадзе. 2 ноября ракетами оккупантов был поражен крупный объект энергетической инфраструктуры города. 27 ноября в результате ракетных ударов серьезные разрушения были нанесены объекту транспортной инфраструктуры на территории Кривого Рога.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Кривой Рог, энергетика, Днепропетровская область, ПВО, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, Энергодар, ракета, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты
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