"Прикрываясь Запорожской АЭС". Вилкул рассказал, откуда утром оккупанты запускали ракеты по Кривому Рогу

"Ночью оккупанты обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога. Попадание трех ракет, которые оккупанты запустили из района Энергодара [Запорожской области], прикрываясь Запорожской АЭС. Время долета их оттуда в Кривой Рог – около двух минут. И сработать по ним системам ПВО практически невозможно", – пояснил Вилкул.
Он назвал "значительными" разрушения на предприятии.
"Возник пожар, он был ликвидирован. При ракетной атаке погиб 41-летний работник предприятия, еще трое пострадали. Супруги: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина – госпитализированы. Наши медики оказывают им всю необходимую помощь, их состояние – средней тяжести. Третьему пострадавшему, также работнику предприятия, 44 года, была оказана медицинская помощь, он лечится дома", – уточнил глава городской военной администрации.
По информации Вилкула, также от взрывной волны пострадали: пункт приема беженцев, школа и 22 жилых дома, где выбиты 53 окна в подъездах и в 21 квартире. Жильцам по необходимости оказали первоочередную помощь, добавил он.
"Во время дневной ракетной атаки на нашу страну прилетов по Кривому Рогу не было. Однако без электроснабжения осталось несколько городов и областей по всей стране, и в этой ситуации энергетики вынуждены были применить экстренные отключения", – объяснил Вилкул отсутствие электроэнергии в ряде микрорайонов Кривого Рога.
Российские войска регулярно обстреливают Криворожский район из реактивной артиллерии с временно оккупированной территории Херсонской области. В сентябре оккупанты усилили и ракетные обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.
28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну – над Криворожским районом.
До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.
В октябре оккупанты, кроме ракет, использовали для атак на объекты инфраструктуры Кривого Рога дроны-камикадзе. 2 ноября ракетами оккупантов был поражен крупный объект энергетической инфраструктуры города. 27 ноября в результате ракетных ударов серьезные разрушения были нанесены объекту транспортной инфраструктуры на территории Кривого Рога.