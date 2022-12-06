"Прикрываясь Запорожской АЭС". Вилкул рассказал, откуда утром оккупанты запускали ракеты по Кривому Рогу

В Кривом Роге утром 5 декабря оккупанты атаковали промышленное предприятие, а днем прилетов не было Фото: Кривий Ріг - Україна / Facebook

"Ночью оккупанты обстреляли промышленное предприятие Кривого Рога. Попадание трех ракет, которые оккупанты запустили из района Энергодара [Запорожской области], прикрываясь Запорожской АЭС. Время долета их оттуда в Кривой Рог – около двух минут. И сработать по ним системам ПВО практически невозможно", – пояснил Вилкул.

Он назвал "значительными" разрушения на предприятии.

"Возник пожар, он был ликвидирован. При ракетной атаке погиб 41-летний работник предприятия, еще трое пострадали. Супруги: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина – госпитализированы. Наши медики оказывают им всю необходимую помощь, их состояние – средней тяжести. Третьему пострадавшему, также работнику предприятия, 44 года, была оказана медицинская помощь, он лечится дома", – уточнил глава городской военной администрации.

По информации Вилкула, также от взрывной волны пострадали: пункт приема беженцев, школа и 22 жилых дома, где выбиты 53 окна в подъездах и в 21 квартире. Жильцам по необходимости оказали первоочередную помощь, добавил он.

"Во время дневной ракетной атаки на нашу страну прилетов по Кривому Рогу не было. Однако без электроснабжения осталось несколько городов и областей по всей стране, и в этой ситуации энергетики вынуждены были применить экстренные отключения", – объяснил Вилкул отсутствие электроэнергии в ряде микрорайонов Кривого Рога.