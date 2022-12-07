Оккупанты обстреляли Никополь, повреждено около 10 жилых домов и газопроводы – ОВА

По его словам, противник семь раз ударил из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской общинам. Обошлось без раненых и погибших.
Глава ОВА отметил, что больше всего пострадал Никополь.
В городе повреждены до 10 частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.