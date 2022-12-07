Оккупанты обстреляли Никополь, повреждено около 10 жилых домов и газопроводы – ОВА

По его словам, противник семь раз ударил из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской общинам. Обошлось без раненых и погибших.

Глава ОВА отметил, что больше всего пострадал Никополь.

В городе повреждены до 10 частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", – подчеркнул глава ОВА.

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