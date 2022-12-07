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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никополь, повреждено около 10 жилых домов и газопроводы – ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают Никополь
Оккупанты регулярно обстреливают Никополь
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом утром 7 декабря в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, противник семь раз ударил из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской общинам. Обошлось без раненых и погибших.

Глава ОВА отметил, что больше всего пострадал Никополь.

В городе повреждены до 10 частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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