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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136 – Генштаб ВСУ

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Восемь иранских дронов сбили в Днепропетровской области
Восемь иранских дронов сбили в Днепропетровской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки украинские защитники сбили 17 беспилотников, запущенных российскими оккупантами. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 7 декабря.

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10" и еще два вражеских беспилотника, тип которых уточняется. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов", – сказано в сообщении. 

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Где именно сбивали беспилотники, в Генштабе не уточнили. Как отметил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко, восемь Shahed-136 сбили над Днепропетровской областью. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. 

22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Генштаб ВСУ, Днепропетровская область, беспилотники, Валентин Резниченко, война России против Украины
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