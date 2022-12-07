Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136 – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10" и еще два вражеских беспилотника, тип которых уточняется. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов", – сказано в сообщении.

Где именно сбивали беспилотники, в Генштабе не уточнили. Как отметил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко, восемь Shahed-136 сбили над Днепропетровской областью.