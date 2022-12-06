"Неудачники". Глава Днепропетровского облсовета сообщил об атаке оккупантов дронами-камикадзе

Соответствующий пост Лукашук написал в Facebook в 22.34.

"Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные байкеры будут припаркованы", – отметил он.

Лукашук призвал сохранять спокойствие и информационную тишину.

Не снимать и не публиковать кадры работы ПВО ВСУ призвало в Facebook Воздушное командование "Восток".

О звуках от взрывов в Днепре в 22.02 сообщило Общественное в Telegram.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области началась в 21.47.

Украинские военные сообщали в начале декабря, что Россия перестала запускать иранские дроны из-за погодных условий.