В ВСУ объяснили, почему Россия перестала запускать иранские дроны

"Дроны изготовлены из пластика и материалов, которые подвержены морозам, погодным условиям. Из-за этого их использование сейчас немного уменьшилось. Мы имеем на данный момент лишь тренировки бомбардировщиков, которые осуществляют перемещения, тренируются с дозаправкой в небе, а дроны пока что приостановили свою деятельность", – сообщил Силкин.

Он рассказал, что РФ сейчас не использует иранские дроны. В то же время Россия проводит тренировки бомбардировочной авиации, добавил Силкин.