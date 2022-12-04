ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ объяснили, почему Россия перестала запускать иранские дроны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ноябре Россия выпустила по Украине 80 дронов-камикадзе
В ноябре Россия выпустила по Украине 80 дронов-камикадзе
Фото: wikipedia.org

Россия перестала запускать иранские дроны из-за погодных условий. Об этом 4 декабря заявил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире телемарафона. Интервью опубликовал в YouTube ТСН.

"Дроны изготовлены из пластика и материалов, которые подвержены морозам, погодным условиям. Из-за этого их использование сейчас немного уменьшилось. Мы имеем на данный момент лишь тренировки бомбардировщиков, которые осуществляют перемещения, тренируются с дозаправкой в небе, а дроны пока что приостановили свою деятельность", – сообщил Силкин.

Он рассказал, что РФ сейчас не использует иранские дроны. В то же время Россия проводит тренировки бомбардировочной авиации, добавил Силкин.

Контекст:

В ноябре Россия выпустила по Украине 80 дронов-камикадзе, сообщали в Генштабе ВСУ. 80% БПЛА было сбито.

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 ноября британская разведка заявляла, что, по их мнению, иранские дроны у России закончились

Теги: Украина, Иран, ВСУ, российская агрессия, Евгений Силкин, война России против Украины, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (343099)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (123528)
3
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (79421)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (57045)
5
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (54325)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (53159)
7
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (40713)
8
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (28954)
 
 
 
 