В ВСУ объяснили, почему Россия перестала запускать иранские дроны

"Дроны изготовлены из пластика и материалов, которые подвержены морозам, погодным условиям. Из-за этого их использование сейчас немного уменьшилось. Мы имеем на данный момент лишь тренировки бомбардировщиков, которые осуществляют перемещения, тренируются с дозаправкой в небе, а дроны пока что приостановили свою деятельность", – сообщил Силкин.
Он рассказал, что РФ сейчас не использует иранские дроны. В то же время Россия проводит тренировки бомбардировочной авиации, добавил Силкин.
В ноябре Россия выпустила по Украине 80 дронов-камикадзе, сообщали в Генштабе ВСУ. 80% БПЛА было сбито.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 ноября британская разведка заявляла, что, по их мнению, иранские дроны у России закончились.