Резников: Вопрос времени, когда государства-террористы применят ударные дроны против стран, исповедующих тактику "не провоцировать агрессора"

Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.
"Иранские дроны, которые сейчас тестируются в боевых условиях, летят на тысячу километров. Вопрос времени, когда государства-террористы применят их против тех стран, которые исповедуют тактику "не провоцировать агрессора. В этих условиях пытаться "сохранять лицо" Кремля и ограничивать военную помощь Украине нелогично", – подчеркнул министр обороны.
Он напомнил, что усиление Украины – это инвестиция в защиту Европы от официально признанных угроз.
Резников отметил, что для полной совместимости с Альянсом нужна интеграция Украины в некоторые протоколы обмена данными, в общие системы, а также ПВО, ПРО, танки и самолеты.
"Именно тогда Европа гарантированно получит дополнительно более тысячи километров безопасного пространства в небе и на земле, а Черное море снова станет безопасным пространством для свободного судоходства", – подытожил Резников.
Весной в Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.
19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине".
Сейчас ни один мировой лидер уже не подталкивает Украину к переговорам, противоречащим ее интересам, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ноябре.