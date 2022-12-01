ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Вопрос времени, когда государства-террористы применят ударные дроны против стран, исповедующих тактику "не провоцировать агрессора"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Европа инвестирует в собственную безопасность, усиливая Украину, поэтому попытки некоторых стран ограничивать военную помощь Украине нелогичны, напомнил Резников
Европа инвестирует в собственную безопасность, усиливая Украину, поэтому попытки некоторых стран ограничивать военную помощь Украине нелогичны, напомнил Резников
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников раскритиковал желание некоторых стран помочь Кремлю "сохранить лицо". Об этом он говорил в видеообращении во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Иранские дроны, которые сейчас тестируются в боевых условиях, летят на тысячу километров. Вопрос времени, когда государства-террористы применят их против тех стран, которые исповедуют тактику "не провоцировать агрессора. В этих условиях пытаться "сохранять лицо" Кремля и ограничивать военную помощь Украине нелогично", – подчеркнул министр обороны.

Он напомнил, что усиление Украины – это инвестиция в защиту Европы от официально признанных угроз.

Резников отметил, что для полной совместимости с Альянсом нужна интеграция Украины в некоторые протоколы обмена данными, в общие системы, а также ПВО, ПРО, танки и самолеты. 

"Именно тогда Европа гарантированно получит дополнительно более тысячи километров безопасного пространства в небе и на земле, а Черное море снова станет безопасным пространством для свободного судоходства", – подытожил Резников.

Контекст:

Весной в Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.

19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине". 

Сейчас ни один мировой лидер уже не подталкивает Украину к переговорам, противоречащим ее интересам, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ноябре. 

Теги: НАТО, Черное море, Алексей Резников, война России против Украины, Киевский форум по безопасности, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (138562)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (111840)
3
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (109170)
4
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (108792)
5
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (85582)
6
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (53483)
7
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (45347)
8
Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео (32133)
 
 
 
 