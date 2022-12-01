Резников: Вопрос времени, когда государства-террористы применят ударные дроны против стран, исповедующих тактику "не провоцировать агрессора"

Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Иранские дроны, которые сейчас тестируются в боевых условиях, летят на тысячу километров. Вопрос времени, когда государства-террористы применят их против тех стран, которые исповедуют тактику "не провоцировать агрессора. В этих условиях пытаться "сохранять лицо" Кремля и ограничивать военную помощь Украине нелогично", – подчеркнул министр обороны.

Он напомнил, что усиление Украины – это инвестиция в защиту Европы от официально признанных угроз.

Резников отметил, что для полной совместимости с Альянсом нужна интеграция Украины в некоторые протоколы обмена данными, в общие системы, а также ПВО, ПРО, танки и самолеты.

"Именно тогда Европа гарантированно получит дополнительно более тысячи километров безопасного пространства в небе и на земле, а Черное море снова станет безопасным пространством для свободного судоходства", – подытожил Резников.