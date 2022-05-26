Маляр: Путин сможет "сохранить лицо", убравшись прочь из Украины

Маляр напомнила, что сегодня – ровно восемь лет с начала боев за Донецкий аэропорт.

"Сегодня весь мир знает: Донецкий аэропрорт – это символ несокрушимости украинских воинов. Теперь в этот же ряд встала история обороны "Азовстали". И защитники ДАП, и защитники Мариуполя – это яркая иллюстрация нашей непокорности и стремления к свободе", – сказала она.

Чиновница подчеркнула, что это героические эпизоды войны, они должны быть напоминанием для "тех, кто снова достает из позорных "мюнхенских" ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора".

"Этот "бессильный пацифизм" мы отвергаем. Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах, а "сохранить лицо" [президент РФ Владимир] Путин может, убравшись прочь с наших территорий", – резюмировала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)