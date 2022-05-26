ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Путин сможет "сохранить лицо", убравшись прочь из Украины

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Маляр: Мы отвергаем "бессильный пацифизм"
Маляр: Мы отвергаем "бессильный пацифизм"
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Украина будет бороться за свои территории до полного их освобождения. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 26 мая на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Маляр напомнила, что сегодня – ровно восемь лет с начала боев за Донецкий аэропорт. 

"Сегодня весь мир знает: Донецкий аэропрорт – это символ несокрушимости украинских воинов. Теперь в этот же ряд встала история обороны "Азовстали". И защитники ДАП, и защитники Мариуполя – это яркая иллюстрация нашей непокорности и стремления к свободе", – сказала она. 

Чиновница подчеркнула, что это героические эпизоды войны, они должны быть напоминанием для "тех, кто снова достает из позорных "мюнхенских" ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора". 

"Этот "бессильный пацифизм" мы отвергаем. Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах, а "сохранить лицо" [президент РФ Владимир] Путин может, убравшись прочь с наших территорий", – резюмировала она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину.

Так, 19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине". 

23 мая подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине. 

"Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но мы, пожалуй, возьмем помощь оружием", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк 25 мая. 

Согласно опросу, который в мае провел Киевский международный институт социологии, 82% украинцев не готовы идти ни на какие территориальные уступки, даже если это позволит быстрее закончить войну. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Генри Киссинджер, Мариуполь, Азовсталь, донецкий аэропорт, Минобороны, Анна Маляр, ДАП, война России против Украины
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