ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наш сигнал был четким". Кулеба ответил, можно ли наказать Иран за поставки России дронов

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Кулеба: Мы работаем по Ирану на всех фронтах
Кулеба: Мы работаем по Ирану на всех фронтах
Фото: ЕРА

Украина отслеживает действия Ирана, касающиеся военно-технического сотрудничества с Россией. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 6 декабря на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос, можно ли наказать Иран за поставки России дронов.

"Мы работаем по Ирану, скажем так, на всех фронтах. Наш сигнал был для них четким. Первое: или вы останавливаетесь, или столкнетесь с комплексом наиболее тяжких для себя последствий. Второе: какими бы ни были преимущества для вас от сотрудничества с РФ от поставок дронов или другого оружия, негативные последствия перебьют и перевесят какие-либо позитивные последствия. Посмотрим. Мы внимательно сейчас следим за каждым шагом в вопросе военно-технического сотрудничества с РФ", – сказал Кулеба. 

Он подчеркнул: все рациональные аргументы говорят, что Иран должен свернуть такое сотрудничество.

"Но какое окончательно решение примут в Тегеране – мы увидим, и будем действовать вскоре соответственно", – добавил глава МИД.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. 

22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, МИД Украины, вооружение, беспилотники, Дмитрий Кулеба, санкции против Ирана, сотрудничество
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