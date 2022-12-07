"Наш сигнал был четким". Кулеба ответил, можно ли наказать Иран за поставки России дронов

Кулеба: Мы работаем по Ирану на всех фронтах Фото: ЕРА

"Мы работаем по Ирану, скажем так, на всех фронтах. Наш сигнал был для них четким. Первое: или вы останавливаетесь, или столкнетесь с комплексом наиболее тяжких для себя последствий. Второе: какими бы ни были преимущества для вас от сотрудничества с РФ от поставок дронов или другого оружия, негативные последствия перебьют и перевесят какие-либо позитивные последствия. Посмотрим. Мы внимательно сейчас следим за каждым шагом в вопросе военно-технического сотрудничества с РФ", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул: все рациональные аргументы говорят, что Иран должен свернуть такое сотрудничество.

"Но какое окончательно решение примут в Тегеране – мы увидим, и будем действовать вскоре соответственно", – добавил глава МИД.