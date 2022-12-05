В Канаде подтвердили наличие своих компонентов в иранских дронах-камикадзе

Компания "с болью осознала", что некоторые из ее компонентов "неправомерно используются в сложных военных системах наведения", заявил изданию президент компании Джайлс Пантер.
"Звучат предположения, что мы каким-то образом причастны к этому использованию. Но мы абсолютно не такие. Tallysman на 100% привержен поддержке Украины перед лицом российской агрессии", – сказал он.
Пантер отметил, что компания не продает продукцию в Иран или Россию, а ее дистрибьюторской сети запрещена реализация в страны, лицам или организациям, на которые распространяются санкции. По его словам, компания также не продает свои товары третьим сторонам, о которых Tallysman знает, что они нарушают санкционный режим.
Он озвучил версию, что использованные в иранских дронах антенны канадского производства попали в Иран "через торговцев, которые использовали подставные фирмы", чтобы скрыть свои намерения.
В августовском отчете, опубликованном британским оборонным аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), описано, что российская программа военной модернизации использует микроэлектронику, произведенную как минимум в девяти западных странах.
В российских военных системах было обнаружено не менее 450 различных типов иностранных компонентов, большинство из которых произведено американскими компаниями. Из них не менее 80 различных типов компонентов подпадали под экспортный контроль США, "что позволяет предположить, что российскому военно-промышленному комплексу удалось успешно обойти их за последние несколько десятилетий", – говорится в отчете.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности, ЕС, Великобритания, Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые Россия использует против Украины. На встрече Украина проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".