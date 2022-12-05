В Канаде подтвердили наличие своих компонентов в иранских дронах-камикадзе

В производстве оружия для России используется микроэлектроника, произведенная как минимум в девяти западных странах Фото: Tal Inbar / Twitter

Компания "с болью осознала", что некоторые из ее компонентов "неправомерно используются в сложных военных системах наведения", заявил изданию президент компании Джайлс Пантер.

"Звучат предположения, что мы каким-то образом причастны к этому использованию. Но мы абсолютно не такие. Tallysman на 100% привержен поддержке Украины перед лицом российской агрессии", – сказал он.

Пантер отметил, что компания не продает продукцию в Иран или Россию, а ее дистрибьюторской сети запрещена реализация в страны, лицам или организациям, на которые распространяются санкции. По его словам, компания также не продает свои товары третьим сторонам, о которых Tallysman знает, что они нарушают санкционный режим.

Он озвучил версию, что использованные в иранских дронах антенны канадского производства попали в Иран "через торговцев, которые использовали подставные фирмы", чтобы скрыть свои намерения.

В августовском отчете, опубликованном британским оборонным аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), описано, что российская программа военной модернизации использует микроэлектронику, произведенную как минимум в девяти западных странах.

В российских военных системах было обнаружено не менее 450 различных типов иностранных компонентов, большинство из которых произведено американскими компаниями. Из них не менее 80 различных типов компонентов подпадали под экспортный контроль США, "что позволяет предположить, что российскому военно-промышленному комплексу удалось успешно обойти их за последние несколько десятилетий", – говорится в отчете.