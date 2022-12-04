Веллер: Что касается сотрудничества Ирана и России, скоро Ирану будет не до чужих бед – своих хватит

"Россия себя истощает. Ну, 10 грузовых самолетов в неделю из Китая. Что такое один-полтора грузовых самолетов. Что такое, допустим, даже 100 тонн боеприпасов на такой огромный фронт в сутки. 100 тонн боеприпасов. Это ничто. Это несколько железнодорожных вагонов",
По словам Веллера, российская артиллерия потребляет боеприпасы в больших количествах. По его мнению, российская армия в плохой ситуации. Он добавил, что у Ирана, на помощь которого рассчитывала РФ, есть свои проблемы.
"Как сказал когда-то царь Кир II Великий послам Спарты: "Передайте, что скоро им будет не до чужих бед. Своих хватит". В Иране свои проблемы. Есть много на свете людей, которые хотели бы укоротить ноги и руки нынешнему Ирану. Так что положение России плохое. Вот какая история. К сожалению, бесперспективная", – сказал Веллер.
Как сообщала украинская разведка, Россия начала использовать стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, которые были построены в этом году – в августе. В Нацразведке США заявляли, что РФ использует в войне против Украины боеприпасы быстрее, чем оборонная промышленность страны способна их производить.
Издание Defense Express сообщало 27 ноября, что Россия каждый день получает поставки из Китая. Сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", говорится в материале.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится отправить в Россию партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Британский телеканал SkyNews сообщал, что Россия отправила Ирану €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.