Веллер: Что касается сотрудничества Ирана и России, скоро Ирану будет не до чужих бед – своих хватит

"Россия себя истощает. Ну, 10 грузовых самолетов в неделю из Китая. Что такое один-полтора грузовых самолетов. Что такое, допустим, даже 100 тонн боеприпасов на такой огромный фронт в сутки. 100 тонн боеприпасов. Это ничто. Это несколько железнодорожных вагонов",

По словам Веллера, российская артиллерия потребляет боеприпасы в больших количествах. По его мнению, российская армия в плохой ситуации. Он добавил, что у Ирана, на помощь которого рассчитывала РФ, есть свои проблемы.

"Как сказал когда-то царь Кир II Великий послам Спарты: "Передайте, что скоро им будет не до чужих бед. Своих хватит". В Иране свои проблемы. Есть много на свете людей, которые хотели бы укоротить ноги и руки нынешнему Ирану. Так что положение России плохое. Вот какая история. К сожалению, бесперспективная", – сказал Веллер.

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