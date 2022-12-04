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Веллер: Лукашенко давно приводит в бешенство Путина, Путин хотел бы его заменить. У них мозги разной степени хитрости

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Путин не может "ухватить" Лукашенко, считает Веллер
Путин не может "ухватить" Лукашенко, считает Веллер
Фото: ЕРА

Живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, "приводит в бешенство" президента России Владимира Путина.

Комментируя смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, он заявил, что глава МИД был "правой рукой Лукашенко", а потом добавил: "Правой или не правой, но все таки".

"Если Макей был человеком очень полезным для Лукашенко, для нынешнего белорусского правительства, и, кроме того, начал пускать пробные шары в сторону Запада – из чего легко сделать соответствующие выводы: Батька маневрирует, Батька продолжает танцевать чечетку на пуантах, а это означает, что Россия очень хочет и всеми силами пытается втащить в эту войну Беларусь на своей стороне", – продолжил он.

Последнее, по мнению писателя, "ни за чем не надо" ни Лукашенко, ни правительству, ни народу Беларуси.

"А с другой стороны, Беларусь находится в очень сильной зависимости от России. Здесь Макей – мешающая, неудобная фигура. И здесь мне представляется: Лукашенко давно приводит Путина в бешенство. Они прошли разную жизненную школу, и Путин никак не может его ухватить. У них мозги разной степени хитрости. Лукашенко в КГБ не работал, ему приходилось маневрировать. А КГБ – это привычка к простым, силовым действиям, абсолютно понятным. Хорошо бы его заменить", – добавил Веллер.

Он считает, что Макей мог быть "мешающей фигурой", если бы Путин решил "заменить" Лукашенко – "вдруг бы он сам претендовал, вдруг бы за ним какая-то группа стояла".

"Если его заменить на своего кандидата, [...] то этот кандидат... Если вдруг предположить, что он будет, что он будет пророссийским и сделает движения в сторону вхождения Беларуси в эту войну на стороне России, он вызовет колоссальное недовольство народа. Белорусской армии и народу эта война на фиг не нужна и воспринимается вовсе чужой. А кроме того, последние годы дали Беларуси ясное сознание того, что от России нужно держаться чуть-чуть подальше, лучше быть самим по себе", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

О "скоропостижной смерти" Макея пресс-служба МИД Беларуси сообщила 26 ноября. Причину смерти не обнародовали. Некоторые эксперты, в частности российско-израильский бизнесмен, бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин, связывают эту смерть с деятельностью российскими спецслужб.

По мнению экс-премьера Украины Арсения Яценюка, РФ может так поступить с самим Лукашенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, КГБ, Михаил Веллер, МИД Беларуси, война России против Украины, Владимир Макей
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