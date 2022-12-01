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Официальные ведомства Беларуси очень странно отреагировали на смерть Макея, много лет бывшего близким помощником Лукашенко – оппозиционер Ковалевский

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Лукашенко пришел на церемонию прощания с Макеем
Лукашенко пришел на церемонию прощания с Макеем
Фото: Пул Первого / Telegram

Обстоятельства смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея остаются неясными и оставляют место для множества версий и гипотез, заявил белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Обстоятельства остаются неясными. Была очень странная реакция официальных источников информации – администрации [находящегося при власти Александра] Лукашенко, министерства иностранных дел на сам факт этой смерти. Просто сообщалось, что умер министр иностранных дел Макей. А потом, когда уже пошли соболезнования, они тоже были очень скупыми, сухими и даже очень прохладными, со стороны Лукашенко в том числе. Было выставлено сообщение о том, что он выразил соболезнование родственникам Макея. Ни оценок, ни благодарностей, ни каких-то теплых слов", – сказал Ковалевский.

Он подчеркнул, что Макей больше 20 лет был рядом с Лукашенко, "был его очень близким помощником, главой администрации, министром иностранных дел и одним из столпов этого режима".

Сам Лукашенко участвовал в церемонии прощания с Макеем, но "ничего хорошего и ничего выдающегося о Макее он не сказал".

"Интересно то, что тот некролог, который был размещен в официальных источниках, подписан высшими должностными лицами Беларуси, но не самим Лукашенко. Опять же, очень странный признак. Похоже на то, что это событие, уход Макея, просто выбило и самого Лукашенко, и всю систему из колеи – они не знают, как на это реагировать, что это означает", – считает Ковалевский. 

При этом оппозиционер отметил, что Макей потерял часть влияния после протестов 2020 года. По мнению Ковалевского, глава МИД "пытался нормализовать отношения с Западом", а эта архитектура внешней политики перестала быть релевантной в Беларуси. 

"Это все оставляет очень много пространства для спекуляций о том, что произошло. Нет еще даже официального заключения о смерти... Была даже версия самоубийства. Это может быть отравление, оно тоже имеет право на существование", – сказал Ковалевский.

Он подчеркнул, что при этой власти и доверять заключениям судмедэкспертов не приходится, так как эта сфера тоже взята под контроль Лукашенко.

Контекст:

О смерти 64-летнего Макея белорусские власти сообщили 26 ноября. Он с 2012 года возглавлял министерство иностранных дел Беларуси.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, смерть, МИД Беларуси, Владимир Макей, Валерий Ковалевский
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