Глава Верховного суда Беларуси находится в реанимации – СМИ

По данным издания, чиновник уже какое-то время не появляется на работе и около месяца отсутствует в официальных информационных сводках.

"По нашей информации, у Сукало ухудшилось здоровье и за его жизнь врачи борются в реанимации", – говорится в сообщении.

"Наша ніва" отмечает, что глава ВС успел поработать еще министром юстиции Белорусской ССР, зампредседателя Верховного Суда СССР, был одним из руководитель Коммунистической партии республики. В 1997 году, после прихода к власти непризнанного сейчас президента РБ Александра Лукашенко, был назначен председателем ВС и с тех пор занимает эту должность.

"Он приложился к созданию режима личной власти и выхолащиванию судебной системы. За время председательства Сукало доля обвинительных приговоров достигла 99,7%, а по политическим делам – 100%. То есть доказать невиновность в суде гражданам стало абсолютно невозможно, а суд превратился в ритуал простого распечатывания решений, заранее принятых в силовых структурах", – пишут белорусские журналисты.