ГОРДОН
 
 
МИР

Глава Верховного суда Беларуси находится в реанимации – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сукало исполнилось 80 лет
Сукало исполнилось 80 лет
Скриншот: БЕЛТА / Youtube

80-летний председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало тяжело болен и находится в реанимации. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 2 декабря сообщила "Наша ніва".

По данным издания, чиновник уже какое-то время не появляется на работе и около месяца отсутствует в официальных информационных сводках.

"По нашей информации, у Сукало ухудшилось здоровье и за его жизнь врачи борются в реанимации", – говорится в сообщении.

"Наша ніва" отмечает, что глава ВС успел поработать еще министром юстиции Белорусской ССР, зампредседателя Верховного Суда СССР, был одним из руководитель Коммунистической партии республики. В 1997 году, после прихода к власти непризнанного сейчас президента РБ Александра Лукашенко, был назначен председателем ВС и с тех пор занимает эту должность.

"Он приложился к созданию режима личной власти и выхолащиванию судебной системы. За время председательства Сукало доля обвинительных приговоров достигла 99,7%, а по политическим делам – 100%. То есть доказать невиновность в суде гражданам стало абсолютно невозможно, а суд превратился в ритуал простого распечатывания решений, заранее принятых в силовых структурах", – пишут белорусские журналисты.

Контекст:

26 ноября в Беларуси внезапно умер 64-летний глава министерства иностранных дел Владимир Макей. Он считался представителем прозападного крыла белорусских властей. До массовых митингов 2020 года, которые проходили в знак протеста против фальсификации президентских выборов, Макей занимался нормализацией отношений Беларуси с Евросоюзом и США, но затем переключился на пророссийскую риторику.

Белорусский оппозиционер Валерий Ковалевский заявлял, что обстоятельства смерти Макея остаются неясными и оставляют место для множества версий и гипотез. Лукашенко участвовал в церемонии прощания с Макеем, но "ничего хорошего и ничего выдающегося о Макее он не сказал", отметил Ковалевский.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Верховный Суд, реанимация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (360122)
2
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (112403)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (54287)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (53292)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (51488)
6
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (48541)
7
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (44737)
8
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (43583)
 
 
 
 