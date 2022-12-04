Россия в войне против Украины расходует боеприпасы быстрее, чем производит – глава разведки США

Нехватка боеприпасов – лишь одна проблема из тех, которые стоят перед российской армией, считает глава Нацразведки США Фото: EPA

Хейнс уточнила: Россия израсходовала высокоточные боеприпасы быстрее, чем обычные. По ее информации, РФ обратилась к Северной Корее, чтобы обеспечить дополнительные поставки снарядов. По ее мнению, объем помощи "кажется ограниченным", но разведчики будут "внимательно следить".

Нехватка боеприпасов – лишь одна проблема из тех, которые стоят перед российской армией, сказала Хейнс. Она отметила, что у них также проблемы с моральным духом и логистикой. По словам Хейнс, президент России Владимир Путин был "удивлен" разочаровывающими действиями на фронте.

Она считает, Путин становится "все более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные". В то же время "неясно, имеет ли он полное представление о том, насколько все сложно на данном этапе", добавила Хейнс.

Директор Нацразведки США добавила: с наступлением зимы темпы войны в Украине замедляются. По ее мнению, обе армии попытаются перегруппироваться для дальнейших боев весной.