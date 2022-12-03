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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения – украинская разведка

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По информации ГУР, Россия использует для войны против Украины ракеты, которые недавно сошли с конвейера
По информации ГУР, Россия использует для войны против Украины ракеты, которые недавно сошли с конвейера
Фото: gur.gov.ua

Россия начала использовать стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, которые были построены в этом году – в августе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщила 3 ноября пресс-служба ГУР.

"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, Россия за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – заявил Скибицкий.

По информации украинской разведки, РФ в течение двух месяцев вывозила с территории Беларуси снаряды калибров 122 мм и 152 мм.

У РФ есть дефицит боеприпасов к реактивным системам артиллерийского огня "Смерч" и "Ураган", Москва ведет переговоры с другими странами по их поставкам, рассказал Скибицкий. Также продолжаются переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет, сообщил он.

По данным ГУР, есть проекты соглашений в рамках этих переговоров, но пока поставок соответствующего вооружения не зафиксировано.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, Беларусь, дефицит, переговоры, вооружение, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
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