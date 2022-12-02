"Ожидаем активизацию боевой подготовки". В ГУР МО назвали причину усиления военной активности в Беларуси

Скибицкий рассказал, что в Беларуси в декабре традиционно стартует новый сезон боевой подготовки, но признаков создания ударной группировки для вероятного вторжения в Украину по-прежнему нет Фото: skibitsky_mediacenter.org.ua

Скибицкий отметил, что на территории Беларуси не фиксируется создание наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале:

В то же время представитель ГУР МО сообщил, что разведка ожидает активизацию военной активности в Беларуси, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год.

"Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать разные вопросы боевой слаженности, проверки родов и войск. Так что ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно", – рассказал он.

Скибицкий предупредил, что угроза применения против Украины группировки союзного государства Беларусь – Россия в перспективе сохраняется. Однако для этого, по его словам, у страны-агрессора недостаточно вооружения.

"Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику с хранения на складах, арсеналах, из центров обеспечения мобилизационного развертывания, для того чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части", – добавил представитель ГУР МО.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 1 декабря также отмечал, что на территории Беларуси признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено. Однако, по его прогнозам, Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против Украины, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, запасы боеприпасов и материально-технических средств.