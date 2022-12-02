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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ожидаем активизацию боевой подготовки". В ГУР МО назвали причину усиления военной активности в Беларуси

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Скибицкий рассказал, что в Беларуси в декабре традиционно стартует новый сезон боевой подготовки, но признаков создания ударной группировки для вероятного вторжения в Украину по-прежнему нет
Скибицкий рассказал, что в Беларуси в декабре традиционно стартует новый сезон боевой подготовки, но признаков создания ударной группировки для вероятного вторжения в Украину по-прежнему нет
Фото: skibitsky_mediacenter.org.ua

На сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси нет. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий, его выступление цитирует 1 декабря в Telegram пресс-служба ГУР МО.

Скибицкий отметил, что на территории Беларуси не фиксируется создание наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале:

В то же время представитель ГУР МО сообщил, что разведка ожидает активизацию военной активности в Беларуси, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год.

"Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать разные вопросы боевой слаженности, проверки родов и войск. Так что ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно", – рассказал он.

Скибицкий предупредил, что угроза применения против Украины группировки союзного государства Беларусь – Россия  в перспективе сохраняется. Однако для этого, по его словам, у  страны-агрессора недостаточно вооружения.

"Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику с хранения на складах, арсеналах, из центров обеспечения мобилизационного развертывания, для того чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части", – добавил представитель ГУР МО.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 1 декабря также отмечал, что на территории Беларуси признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено. Однако, по его прогнозам, Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против Украины, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, запасы боеприпасов и материально-технических средств.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступления из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

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