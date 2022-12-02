Британская разведка назвала причину, по которой оккупанты в Украине не могут перейти в наступление

Отмечается, что отход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.
"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, дальше на юг и восток", – говорится в сводке британской разведки.
(2/4) This threat has highly likely prompted Russian logisticians to relocate supply nodes, including rail transfer points, further south and east.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 2, 2022
В частности, отмечают в британском оборонном ведомстве, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. При этом автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций все равно будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.
"Нехватка боеприпасов у России (усиленная этими логистическими проблемами), вероятно, является одним из главных факторов, который сейчас ограничивает потенциал РФ по восстановлению эффективных, широкомасштабных наземных наступательных операций", – утверждает британская разведка.
(4/4) Russia’s shortage of munitions (exacerbated by these logistics challenges) is likely one of the main factors currently limiting Russia’s potential to restart effective, large scale offensive ground operations.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 2, 2022
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что на данном этапе ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией на левом берегу Днепра, где враг после отступления из Херсона обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники "и туда достает наша артиллерия".
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
С 24 февраля по 2 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 90 090 военных убитыми.