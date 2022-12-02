ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала причину, по которой оккупанты в Украине не могут перейти в наступление

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупантам, по данным британской разведки, мешают сложности с логистикой они приводят к дефициту боеприпасов
Оккупантам, по данным британской разведки, мешают сложности с логистикой – они приводят к дефициту боеприпасов
Фото: EPA

Нехватка боеприпасов, усиленная логистическими проблемами – один из ключевых факторов, мешающих российским оккупационным войскам возобновить наступательные операции в Украине. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 25 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что отход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.

"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, дальше на юг и восток", – говорится в сводке британской разведки.

В частности, отмечают в британском оборонном ведомстве, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. При этом автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций все равно будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.

"Нехватка боеприпасов у России (усиленная этими логистическими проблемами), вероятно, является одним из главных факторов, который сейчас ограничивает потенциал РФ по восстановлению эффективных, широкомасштабных наземных наступательных операций", – утверждает британская разведка.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что на данном этапе ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией на левом берегу Днепра, где враг после отступления из Херсона обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники "и туда достает наша артиллерия".

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

С 24 февраля по 2 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 90 090 военных убитыми.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, оккупация, Херсонская область, разведка, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, перевозки, удары, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на “Евровидение 2023” в приложении “Дія”
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на “Евровидение 2023” в приложении “Дія”
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги"
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги"
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (262430)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (117227)
3
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (65870)
4
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (47373)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (45439)
6
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (41446)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (34793)
8
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни (32940)
 
 
 
 