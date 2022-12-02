Британская разведка назвала причину, по которой оккупанты в Украине не могут перейти в наступление

Оккупантам, по данным британской разведки, мешают сложности с логистикой – они приводят к дефициту боеприпасов Фото: EPA

Отмечается, что отход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.

"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, дальше на юг и восток", – говорится в сводке британской разведки.

(2/4) This threat has highly likely prompted Russian logisticians to relocate supply nodes, including rail transfer points, further south and east. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 2, 2022

В частности, отмечают в британском оборонном ведомстве, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. При этом автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций все равно будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.

"Нехватка боеприпасов у России (усиленная этими логистическими проблемами), вероятно, является одним из главных факторов, который сейчас ограничивает потенциал РФ по восстановлению эффективных, широкомасштабных наземных наступательных операций", – утверждает британская разведка.

(4/4) Russia’s shortage of munitions (exacerbated by these logistics challenges) is likely one of the main factors currently limiting Russia’s potential to restart effective, large scale offensive ground operations. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 2, 2022