Ким: Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно

"Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно", – написал глава Николаевской ОВА.

Никаких подробностей применения нового вооружения ВСУ он не раскрыл.

30 ноября Ким отмечал, что после деоккупации Херсона ситуация в Николаевской области улучшилась, и теперь россияне "не достают [до Николаева и области] оружием, которым раньше кошмарили".

Тем не менее оккупанты, по данным, приведенным главой ОВА, продолжают пытаться обстреливать регион, в частности вновь били по акватории Очаковской общины Николаевской области.