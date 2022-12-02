Ким: Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно

"Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно", – написал глава Николаевской ОВА.
Никаких подробностей применения нового вооружения ВСУ он не раскрыл.
30 ноября Ким отмечал, что после деоккупации Херсона ситуация в Николаевской области улучшилась, и теперь россияне "не достают [до Николаева и области] оружием, которым раньше кошмарили".
Тем не менее оккупанты, по данным, приведенным главой ОВА, продолжают пытаться обстреливать регион, в частности вновь били по акватории Очаковской общины Николаевской области.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.