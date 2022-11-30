"Не достают оружием, которым раньше кошмарили". После деоккупации Херсона ситуация в Николаевской области улучшилась, заявил Ким

По словам Кима, в Николаевской области сейчас только единичные обстрелы Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

По его словам, обстрелов в области стало меньше.

"Со дня деоккупации Херсона и части Херсонской и Николаевской областей у нас только один тяжелораненый и были единичные обстрелы в акватории возле Очаковской общины. То есть у нас существенно улучшилась ситуация, потому что не достают до нас тем оружием, которым раньше кошмарили город и область", – объяснил он.

С 1 декабря в Николаевской области ослабляют ограничения – комендантский час будет короче, а все запреты на продажу спиртного гражданским сняты, сообщал Ким.