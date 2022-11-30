"Не достают оружием, которым раньше кошмарили". После деоккупации Херсона ситуация в Николаевской области улучшилась, заявил Ким

По его словам, обстрелов в области стало меньше.
"Со дня деоккупации Херсона и части Херсонской и Николаевской областей у нас только один тяжелораненый и были единичные обстрелы в акватории возле Очаковской общины. То есть у нас существенно улучшилась ситуация, потому что не достают до нас тем оружием, которым раньше кошмарили город и область", – объяснил он.
С 1 декабря в Николаевской области ослабляют ограничения – комендантский час будет короче, а все запреты на продажу спиртного гражданским сняты, сообщал Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.