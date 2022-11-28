Ким рассказал об ослаблениях ограничений в Николаевской области

Комендантский час в Николаеве и области будет действовать с 0.00 до 5.00 Фото: Сєнкевич Online / Telegram

По всему региону, кроме деоккупированных территорий, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00.

Также будут сняты все запреты на продажу гражданам спиртных напитков. Исключение – военнослужащие и сотрудники спецслужб.

"Планируем разблокировать Соборную площадь [в Николаеве] и расширить список "пунктов несокрушимости". Также готовим в Николаеве места размещения волонтеров и других людей, которых ночь застала в пути. Мы работаем, а вы запасайтесь водой, батарейками. Зима будет сложной, но мы победим!" – написал глава ОВА.

Помимо этого, Ким отметил, что из-за похолодания увеличились затраты на электричество, поэтому ожидаются плановые отключения. Сейчас власти региона работают над обеспечением дизель-генераторами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)