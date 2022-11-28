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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким рассказал об ослаблениях ограничений в Николаевской области

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Комендантский час в Николаеве и области будет действовать с 0.00 до 5.00
Комендантский час в Николаеве и области будет действовать с 0.00 до 5.00
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В Николаевской области, которая практически полностью освобождена от российских оккупантов, с 1 декабря ослабляют ограничения. Об этом 28 ноября в Telegram заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По всему региону, кроме деоккупированных территорий, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00.

Также будут сняты все запреты на продажу гражданам спиртных напитков. Исключение – военнослужащие и  сотрудники спецслужб.

"Планируем разблокировать Соборную площадь [в Николаеве] и расширить список "пунктов несокрушимости". Также готовим в Николаеве места размещения волонтеров и других людей, которых ночь застала в пути. Мы работаем, а вы запасайтесь водой, батарейками. Зима будет сложной, но мы победим!" – написал глава ОВА.

Помимо этого, Ким отметил, что из-за похолодания увеличились затраты на электричество, поэтому ожидаются плановые отключения. Сейчас власти региона работают над обеспечением дизель-генераторами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Теги: Украина, Николаев, комендантский час, Николаевская область, война России против Украины, ограничения, Виталий Ким, деоккупация
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