Ким рассказал об ослаблениях ограничений в Николаевской области

По всему региону, кроме деоккупированных территорий, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00.
Также будут сняты все запреты на продажу гражданам спиртных напитков. Исключение – военнослужащие и сотрудники спецслужб.
"Планируем разблокировать Соборную площадь [в Николаеве] и расширить список "пунктов несокрушимости". Также готовим в Николаеве места размещения волонтеров и других людей, которых ночь застала в пути. Мы работаем, а вы запасайтесь водой, батарейками. Зима будет сложной, но мы победим!" – написал глава ОВА.
Помимо этого, Ким отметил, что из-за похолодания увеличились затраты на электричество, поэтому ожидаются плановые отключения. Сейчас власти региона работают над обеспечением дизель-генераторами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.