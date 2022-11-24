ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании главного финансиста оккупационной администрации в Николаевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ задержали подозреваемых в работе на оккупантов
СБУ задержали подозреваемых в работе на оккупантов
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности задержала двух коллаборанток во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 24 ноября в Telegram.

Задержаны жительницы Снигиревки, которые во время захвата города добровольно присоединились к рядам оккупационной "администрации". Там они были назначены руководительницами "отдела бухгалтерского учета" и "отдела социального обеспечения", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, находясь на должностях, они заставляли местных жителей предоставлять свои данные вражеской администрации, прикрываясь якобы дальнейшим начислением "соцвыплат" в российских рублях. Полученные персональные сведения россияне использовали для подготовки и проведения псевдореферендумов во время оккупации региона.

Кроме того, коллаборантки способствовали распространению кремлевского режима в захваченном районе и агитировали людей поддержать захватчиков. За это "гарантировали" российские зарплаты и пенсии, говорится в сообщении СБУ.

После освобождения города они пытались бежать в Россию, где планировали избежать правосудия, но сотрудники СБУ своевременно установили их местонахождение и задержали.

Обе фигуранткам доложены о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.

12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе.

Теги: СБУ, Николаевская область, война России против Украины, задержание, коллаборационизм, Снигиревка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (239674)
2
Арестович покинул Украину. Фото за границей (217135)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (146771)
4
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (61536)
5
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (56294)
6
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (51098)
7
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (51029)
8
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади (48806)
 
 
 
 