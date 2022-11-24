СБУ сообщила о задержании главного финансиста оккупационной администрации в Николаевской области

Задержаны жительницы Снигиревки, которые во время захвата города добровольно присоединились к рядам оккупационной "администрации". Там они были назначены руководительницами "отдела бухгалтерского учета" и "отдела социального обеспечения", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, находясь на должностях, они заставляли местных жителей предоставлять свои данные вражеской администрации, прикрываясь якобы дальнейшим начислением "соцвыплат" в российских рублях. Полученные персональные сведения россияне использовали для подготовки и проведения псевдореферендумов во время оккупации региона.

Кроме того, коллаборантки способствовали распространению кремлевского режима в захваченном районе и агитировали людей поддержать захватчиков. За это "гарантировали" российские зарплаты и пенсии, говорится в сообщении СБУ.

После освобождения города они пытались бежать в Россию, где планировали избежать правосудия, но сотрудники СБУ своевременно установили их местонахождение и задержали.

Обе фигуранткам доложены о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.