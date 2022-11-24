СБУ сообщила о задержании главного финансиста оккупационной администрации в Николаевской области

Задержаны жительницы Снигиревки, которые во время захвата города добровольно присоединились к рядам оккупационной "администрации". Там они были назначены руководительницами "отдела бухгалтерского учета" и "отдела социального обеспечения", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, находясь на должностях, они заставляли местных жителей предоставлять свои данные вражеской администрации, прикрываясь якобы дальнейшим начислением "соцвыплат" в российских рублях. Полученные персональные сведения россияне использовали для подготовки и проведения псевдореферендумов во время оккупации региона.
Кроме того, коллаборантки способствовали распространению кремлевского режима в захваченном районе и агитировали людей поддержать захватчиков. За это "гарантировали" российские зарплаты и пенсии, говорится в сообщении СБУ.
После освобождения города они пытались бежать в Россию, где планировали избежать правосудия, но сотрудники СБУ своевременно установили их местонахождение и задержали.
Обе фигуранткам доложены о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.
12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе.