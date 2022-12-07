Украинские защитники за сутки ликвидировали около 540 оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинские защитники уничтожили уже более 92,7 тыс. российских оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.

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