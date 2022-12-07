Украинские защитники за сутки ликвидировали около 540 оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинские защитники уничтожили уже более 92,7 тыс. российских оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook
Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили около 540 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, достигло порядка 92 740 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.
Остальные потери оккупантов выглядят так:
танки – 2935 (+6);
боевые бронированные машины – 5909 (+4);
артиллерийские системы – 1923 (+8);
РСЗО – 395;
средства ПВО – 211;
самолеты – 281;
вертолеты – 264;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14);
крылатые ракеты – 531 (+61);
корабли / катера – 16;
автомобильная техника и автоцистерны – 4526 (+21);
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.