Авиация, артиллерия и ракетчики ВСУ поразили 20 объектов российских оккупантов – Генштаб

В ВСУ рассказали о пораженных целях врага Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, по данным их Генштаба, поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника.

"Противник несет потери. Так, 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа, около 70 оккупантов получили ранения", – объяснили украинские военные.

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