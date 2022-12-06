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Спецназ СБУ уничтожил российский танк, который "кошмарил" позиции украинских военных. Видео

 
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Спецназ уничтожил российский танк
Спецназ уничтожил российский танк
Фото: EPA (архив)

Спецназ Центра спецопераций "А" уничтожил российский танк Т-80. Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил в Telegram 6 декабря.

По данным СБУ, оккупанты некоторое время "кошмарили" передовые позиции украинских военных, используя тактику быстрых обстрелов из танков.

"Но это длилось не долго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. А экипаж так панически удирал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта. Уничтожим всех, кто пришел на нашу землю с оружием! Россияне, бегите, пока еще живы", – говорится в сообщении.

СБУ также опубликовала видео уничтожения танка.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, танки, война России против Украины, потери армии России
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