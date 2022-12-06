Спецназ СБУ уничтожил российский танк, который "кошмарил" позиции украинских военных. Видео

По данным СБУ, оккупанты некоторое время "кошмарили" передовые позиции украинских военных, используя тактику быстрых обстрелов из танков.

"Но это длилось не долго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. А экипаж так панически удирал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта. Уничтожим всех, кто пришел на нашу землю с оружием! Россияне, бегите, пока еще живы", – говорится в сообщении.

СБУ также опубликовала видео уничтожения танка.

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