РФ усиливает свою группировку на херсонском направлении и наступает еще на трех – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 7 декабря.

"На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, оборудует оборонные рубежи и позиции, ведет разведку", – отметили авторы сводки.

Согласно данным Генштаба, силы обороны за прошлые сутки отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного, Яковлевки, Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки, Новобахмутовки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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