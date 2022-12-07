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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ усиливает свою группировку на херсонском направлении и наступает еще на трех – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники отбивают атаки оккупантов
Украинские защитники отбивают атаки оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Россия продолжает наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях, и преимущественно обороняется – на купянском, новопавловском и херсонском, при этом на последнем проводит усиление своей военной группировки.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 7 декабря.

"На лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, оборудует оборонные рубежи и позиции, ведет разведку", – отметили авторы сводки.

Согласно данным Генштаба, силы обороны за прошлые сутки отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного, Яковлевки, Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки, Новобахмутовки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 декабря начались 287-е сутки полномашстабного вторжения РФ. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, Лиман, Купянск, наступление, война России против Украины, Курдюмовка, Новобахмутовка, Бахмут, Верхнекаменское
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