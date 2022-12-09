Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и три авиационных удара – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе подчеркнули, что угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.