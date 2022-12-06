Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в пригороде Запорожья – ОВА

Глава ОВА отметил, что в результате атаки российских захватчиков повреждены жилые дома Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"В очередной раз ночью российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины", – написал Старух.

Глава ОВА отметил, что в результате атаки российских захватчиков повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Люди, по предварительной информации, не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)