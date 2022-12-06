Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в пригороде Запорожья – ОВА

"В очередной раз ночью российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины", – написал Старух.
Глава ОВА отметил, что в результате атаки российских захватчиков повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
Люди, по предварительной информации, не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.