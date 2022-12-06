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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в пригороде Запорожья – ОВА

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Глава ОВА отметил, что в результате атаки российских захватчиков повреждены жилые дома
Глава ОВА отметил, что в результате атаки российских захватчиков повреждены жилые дома
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью ударили по объектам критической инфраструктуры в пригороде Запорожья. Об этом 6 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"В очередной раз ночью российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины", – написал Старух.

Глава ОВА отметил, что в результате атаки российских захватчиков повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Люди, по предварительной информации, не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, террористы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты
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