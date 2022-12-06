Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе под Краматорском, в которой был обустроен "пункт несокрушимости" – Донецкая ОВА

Россияне прекрасно знают, что бьют по гражданским, отметил Кириленко Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Ракетный удар по школе под Краматорском нанесли россияне сегодня вечером. В этой школе в Малотарановке был обустроен "пункт несокрушимости" для местных жителей, – написал руководитель ОВА. – Россияне прекрасно знают, что бьют по гражданским, – ни на день они не отказываются от своей тактики террора против мирных".

По словам Кириленко, в результате удара здание получило существенные повреждения, "но выстояло".

"Точные последствия удара еще устанавливаем. За все свои преступления на нашей земле россияне будут наказаны!" – отметил глава ОВА.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал в Facebook, что оккупанты ударили по городу четырьмя ракетами.

"Повреждения получили 39 частных домов, учебное заведение и промзона. К счастью, обошлось бед пострадавших", – подчеркнул Гончаренко.

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