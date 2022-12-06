Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе под Краматорском, в которой был обустроен "пункт несокрушимости" – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Ракетный удар по школе под Краматорском нанесли россияне сегодня вечером. В этой школе в Малотарановке был обустроен "пункт несокрушимости" для местных жителей, – написал руководитель ОВА. – Россияне прекрасно знают, что бьют по гражданским, – ни на день они не отказываются от своей тактики террора против мирных".
По словам Кириленко, в результате удара здание получило существенные повреждения, "но выстояло".
"Точные последствия удара еще устанавливаем. За все свои преступления на нашей земле россияне будут наказаны!" – отметил глава ОВА.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал в Facebook, что оккупанты ударили по городу четырьмя ракетами.
"Повреждения получили 39 частных домов, учебное заведение и промзона. К счастью, обошлось бед пострадавших", – подчеркнул Гончаренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
По данным президента Владимира Зеленского на 20 ноября, с начала войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Россияне регулярно наносят ракетные удары по Краматорску – как по промышленным предприятиям, так и по жилым кварталам.