"Ситуация непростая". В Краматорске из-за проблем с электроэнергией и морозами слили воду из системы отопления в 370 домах

Об этом 5 декабря в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.
По его словам, в Краматорске "ситуация непростая".
"В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха, во избежание заморозки коммуникаций пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", – написал Гончаренко.
Он отметил, что к процессу подключены "все бригады и специалисты".
"Есть надежды, что к утру будет позитивный результат. Занимаемся", – подчеркнул мэр Краматорска.
5 декабря по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
Оккупанты неоднократно обстреливали Краматорск. В конце июля в Минреинтеграции сообщили, что Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В ведомстве напомнили, что помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.