"Ситуация непростая". В Краматорске из-за проблем с электроэнергией и морозами слили воду из системы отопления в 370 домах

Об этом 5 декабря в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, в Краматорске "ситуация непростая".

"В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха, во избежание заморозки коммуникаций пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", – написал Гончаренко.

Он отметил, что к процессу подключены "все бригады и специалисты".

"Есть надежды, что к утру будет позитивный результат. Занимаемся", – подчеркнул мэр Краматорска.

5 декабря по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.