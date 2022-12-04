В Харькове произошла масштабная авария на теплосети, часть домов в двух районах осталась без тепла

Авария произошла на одной из старейших тепломагистралей города Фото: КП «Харківські теплові мережі» / Telegram

"Дефект на тепломагистрали большого диаметра. Работникам КП "Харьковские тепловые сети" пришлось оперативно отключить 11 теплораспределительных станций и частично слить коммуникации домов по бульвару Юрьева, чтобы предотвратить размораживание системы", – говорится в сообщении.

Коммунальщики пояснили, что участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения. Отмечается, что 95-я магистраль – одна из старейших тепловых артерий города, несущая большую нагрузку по транспортировке тепла от ТЭЦ-3.

"Дефект оперативно локализовали, поврежденный участок магистрали уже раскопали, откачали воду. Ведутся сварочные работы. Все дома получат тепло сразу после устранения дефекта на трубе. Подъезды оперативно развоздушат", – добавили в компании.

Во временное отключение попали дома в Немышлянском и Индустриальном районах города, ограниченные следующими улицами:

улица Рыбалко;

улица Филипова;

улица Багратиона;

проспект Александровский;

проспект Героев Харькова;

улица Ощепкова;

улица Академика Подгорного;

переулок Снегиревский;

улица Танкопия;

улица Харьковских Дивизий;

бульвар Богдана Хмельницкого;

улица Северина Потоцкого.

Пресс-служба предприятия также опубликовала фото ночного ремонта магистрали.