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В Харькове произошла масштабная авария на теплосети, часть домов в двух районах осталась без тепла

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Авария произошла на одной из старейших тепломагистралей города
Авария произошла на одной из старейших тепломагистралей города
Фото: КП «Харківські теплові мережі» / Telegram

В Харькове произошла авария на теплосети, дома в Немышлянском и Индустриальном районах города остались без отопления. Об этом вечером 3 декабря сообщило в Telegram КП "Харьковские тепловые сети".

"Дефект на тепломагистрали большого диаметра. Работникам КП "Харьковские тепловые сети" пришлось оперативно отключить 11 теплораспределительных станций и частично слить коммуникации домов по бульвару Юрьева, чтобы предотвратить размораживание системы", – говорится в сообщении.

Коммунальщики пояснили, что участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения. Отмечается, что 95-я магистраль – одна из старейших тепловых артерий города, несущая большую нагрузку по транспортировке тепла от ТЭЦ-3. 

"Дефект оперативно локализовали, поврежденный участок магистрали уже раскопали, откачали воду. Ведутся сварочные работы. Все дома получат тепло сразу после устранения дефекта на трубе. Подъезды оперативно развоздушат", – добавили в компании.

Во временное отключение попали дома в Немышлянском и Индустриальном районах города, ограниченные следующими улицами:

  • улица Рыбалко;
  • улица Филипова;
  • улица Багратиона;
  • проспект Александровский;
  • проспект Героев Харькова;
  • улица Ощепкова;
  • улица Академика Подгорного;
  • переулок Снегиревский;
  • улица Танкопия;
  • улица Харьковских Дивизий;
  • бульвар Богдана Хмельницкого;
  • улица Северина Потоцкого.

Пресс-служба предприятия также опубликовала фото ночного ремонта магистрали.

Теги: Харьков, авария, отопление, коммунальщики, ремонт, теплоснабжение
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