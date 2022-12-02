"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев

Стинг: В этом году подарите тепло украинцам Фото: ЕРА

"Зима пришла в Англию, но она также началась и в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны", – заявил артист.

Он призвал подписчиков финансово поддержать Украину и украинцев, подчеркнув, что важен каждый доллар помощи.

"В этом году подарите тепло украинцам", – сказал Стинг.

Певец отметил, что его проект The Renew Democracy занимается закупкой еды и спальных мешков для жителей Украины.