"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев

"Зима пришла в Англию, но она также началась и в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны", – заявил артист.
Он призвал подписчиков финансово поддержать Украину и украинцев, подчеркнув, что важен каждый доллар помощи.
"В этом году подарите тепло украинцам", – сказал Стинг.
Певец отметил, что его проект The Renew Democracy занимается закупкой еды и спальных мешков для жителей Украины.
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Стинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил действия страны-агрессора РФ, заявив, что отказывается выступать с концертами для тех, кто так или иначе связан с руководством России.
Вместе с женой, актрисой Труди Стайлер, Стинг также является амбассадором Львовской клиники протезирования и реконструкции Superhumans Center.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.