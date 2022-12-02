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02 декабря, 2022
 
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"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев

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Стинг: В этом году подарите тепло украинцам
Стинг: В этом году подарите тепло украинцам
Фото: ЕРА

Британский певец Стинг 1 декабря обратился к своим подписчикам в Instagram с призывом помочь украинцам, которые из-за массированных ракетных обстрелов российскими оккупантами инфраструктурных объектов остались без света и тепла.

"Зима пришла в Англию, но она также началась и в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны", – заявил артист.

Он призвал подписчиков финансово поддержать Украину и украинцев, подчеркнув, что важен каждый доллар помощи.

"В этом году подарите тепло украинцам", – сказал Стинг.

Певец отметил, что его проект The Renew Democracy занимается закупкой еды и спальных мешков для жителей Украины.

Контекст:

Стинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил действия страны-агрессора РФ, заявив, что отказывается выступать с концертами для тех, кто так или иначе связан с руководством России.

Вместе с женой, актрисой Труди Стайлер, Стинг также является амбассадором Львовской клиники протезирования и реконструкции Superhumans Center.

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: отопление, отключение света, война России против Украины, ракеты, Стинг
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