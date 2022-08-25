"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео

После слов поддержки в адрес украинцев артист под гитару исполнил свою знаменитую песню Fragile.

"Я знаю, что сегодня в Украине День Независимости. Я хотел выразить вам свою солидарность. Вы имеете право жить так, как хотите, и вы никому не принадлежите", – сказал артист.

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Контекст:

Стинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил действия страны-агрессора РФ, заявив, что отказывается выступать с концертами для тех, кто так или иначе связан с руководством России.

Стинг вместе с женой, актрисой Труди Стайлер также является амбассадором Львовской клиники протезирования и реконструкции Superhumans Center.