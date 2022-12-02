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По количеству электроэнергии Киев приближается к плановым отключениям, но стало больше аварий в энергосистеме – КГВА

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После включения света киевляне начинают использовать все электроприборы и создают сильную нагрузку, поясняют в Yasno
После включения света киевляне начинают использовать все электроприборы и создают сильную нагрузку, поясняют в Yasno
Фото: EPA

Киев увеличил предел на потребление электроэнергии, столица постепенно приближается к плановым отключениям. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба Киевской городской военной администрации.

В то же время, по данным администрации, чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, этому несколько причин.

"Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения. Вторая – погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть", – сказано в сообщении.

В КГВА призвали киевлян не включать сразу все электроприборы в доме, поскольку мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему.

"Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – говорится в сообщении.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: Киев, электричество, электроэнергия, отключение света, энергосистема, Yasno
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