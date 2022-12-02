По количеству электроэнергии Киев приближается к плановым отключениям, но стало больше аварий в энергосистеме – КГВА

В то же время, по данным администрации, чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, этому несколько причин.
"Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения. Вторая – погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть", – сказано в сообщении.
В КГВА призвали киевлян не включать сразу все электроприборы в доме, поскольку мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему.
"Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – говорится в сообщении.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.