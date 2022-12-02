По количеству электроэнергии Киев приближается к плановым отключениям, но стало больше аварий в энергосистеме – КГВА

После включения света киевляне начинают использовать все электроприборы и создают сильную нагрузку, поясняют в Yasno Фото: EPA

В то же время, по данным администрации, чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, этому несколько причин.

"Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения. Вторая – погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть", – сказано в сообщении.

В КГВА призвали киевлян не включать сразу все электроприборы в доме, поскольку мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему.

"Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – говорится в сообщении.