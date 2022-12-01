В Киевской области учитель провел урок из отделения полиции

"Отсутствие света – не повод срывать уроки. Сегодня учитель истории провел занятия для школьников в Переяславском отделении полиции Киевской области. Почет таким преподавателям, как Игорь Бутник, который, несмотря на сложности с выключением света, нашел способ донести детям важные аспекты прошлого", – написал Небытов.
Он добавил, что "полиция всегда рядом", и пообещал, что она "поддержит, посоветует и поможет".
Украинцы во время длительных отключений света могут получить помощь и согреться в отделениях полиции, заявлял глава Нацполиции Игорь Клименко.
В Фастове Киевской области учительница провела дистанционный урок по математике из "пункта несокрушимости", сообщили 30 ноября в ГСЧС.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.