На МКС отправили мини-лаборатории школьников из Харькова и Одессы. Эксперимент харьковских детей учитель забирал из гимназии, разрушенной ударом РФ

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила в Telegram.
Речь о мини-лабораториях команд-победителей всеукраинского конкурса – учеников 47-й гимназии Харькова и Ришельевского лицея в Одессе, уточнила она.
"Это впервые в истории Малая академия наук Украины осуществила подобное", – подчеркнула Зеленская.
Гимназия харьковчан – участников проекта разрушена в результате удара РФ, сообщила первая леди.
"Гимназию в Харькове уничтожила российская ракета. Но учитель забрал эксперимент из разрушенного класса, и ученики все равно завершили проект, чтобы он отвечал требованиям NASA. Россия запускает ракеты по нашим школам. Мы запускаем в космос знания. Мы действительно разные. И это, к счастью, видит весь мир", – подчеркнула она.
Ракета Falcon 9 с кораблем SpaceX Dragon статовала 26 ноября.
Falcon 9 launches Dragon to the @space_station pic.twitter.com/yvh5C9U5AV— SpaceX (@SpaceX) November 26, 2022
Первая леди проинформировала, что дети вживую наблюдали запуск корабля на мысе Канаверал в США.
"Могу только представить, какие ощущения переполняли их в этот исторический момент: когда ракета несет в космос результат твоего труда. Меня переполняет гордость за наших учеников. За их преподавателям. За всех, кто, несмотря на войну, сделал это возможным", – добавила она.
Liftoff! pic.twitter.com/FcVOep82eo— SpaceX (@SpaceX) November 26, 2022
Корабль стыковался к МКС 27 ноября, сообщили в Twitter станции.
The @SpaceX #Dragon cargo craft docked to the Harmony module's space-facing port at 7:39am ET today delivering new solar arrays, science experiments, and cargo replenishing the Exp 68 crew. https://t.co/QGRXaRgydv— International Space Station (@Space_Station) November 27, 2022
SpaceX Dragon отправил на станцию 7700 фунтов (3500 кг) груза, в том числе научные материалы, оборудование для команды и солнечные батареи, проинформировал сайт NASA. Ожидается, что корабль проведет на орбите около месяца, после чего вернется на Землю с грузом, переданным со станции.