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На МКС отправили мини-лаборатории школьников из Харькова и Одессы. Эксперимент харьковских детей учитель забирал из гимназии, разрушенной ударом РФ

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Украинские школьники наблюдали за запуском ракеты с их проектами на мысе Канаверал
Украинские школьники наблюдали за запуском ракеты с их проектами на мысе Канаверал
Скриншот: SpaceX / Twitter

Космический корабль SpaceX Dragon отправился на Международную космическую станцию с экспериментами украинских школьников из Харькова и Одессы.

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила в Telegram. 

Речь о мини-лабораториях команд-победителей всеукраинского конкурса – учеников 47-й гимназии Харькова и Ришельевского лицея в Одессе, уточнила она. 

"Это впервые в истории Малая академия наук Украины осуществила подобное", – подчеркнула Зеленская. 

Гимназия харьковчан – участников проекта разрушена в результате удара РФ, сообщила первая леди. 

"Гимназию в Харькове уничтожила российская ракета. Но учитель забрал эксперимент из разрушенного класса, и ученики все равно завершили проект, чтобы он отвечал требованиям NASA. Россия запускает ракеты по нашим школам. Мы запускаем в космос знания. Мы действительно разные. И это, к счастью, видит весь мир", – подчеркнула она. 

Ракета Falcon 9 с кораблем SpaceX Dragon статовала 26 ноября. 

Первая леди проинформировала, что дети вживую наблюдали запуск корабля на мысе Канаверал в США.

"Могу только представить, какие ощущения переполняли их в этот исторический момент: когда ракета несет в космос результат твоего труда. Меня переполняет гордость за наших учеников. За их преподавателям. За всех, кто, несмотря на войну, сделал это возможным", – добавила она. 

Корабль стыковался к МКС 27 ноября, сообщили в Twitter станции. 

SpaceX Dragon отправил на станцию 7700 фунтов (3500 кг) груза, в том числе научные материалы, оборудование для команды и солнечные батареи, проинформировал сайт NASA. Ожидается, что корабль проведет на орбите около месяца, после чего вернется на Землю с грузом, переданным со станции. 

Теги: Одесса, Харьков, МКС, NASA, Dragon, SpaceX, солнечные батареи, школьники, Малая академия наук, Falcon 9, Елена Зеленская, эксперимент, космический корабль, школа
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