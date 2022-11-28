На МКС отправили мини-лаборатории школьников из Харькова и Одессы. Эксперимент харьковских детей учитель забирал из гимназии, разрушенной ударом РФ

Украинские школьники наблюдали за запуском ракеты с их проектами на мысе Канаверал Скриншот: SpaceX / Twitter

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила в Telegram.

Речь о мини-лабораториях команд-победителей всеукраинского конкурса – учеников 47-й гимназии Харькова и Ришельевского лицея в Одессе, уточнила она.

"Это впервые в истории Малая академия наук Украины осуществила подобное", – подчеркнула Зеленская.

Гимназия харьковчан – участников проекта разрушена в результате удара РФ, сообщила первая леди.

"Гимназию в Харькове уничтожила российская ракета. Но учитель забрал эксперимент из разрушенного класса, и ученики все равно завершили проект, чтобы он отвечал требованиям NASA. Россия запускает ракеты по нашим школам. Мы запускаем в космос знания. Мы действительно разные. И это, к счастью, видит весь мир", – подчеркнула она.

Ракета Falcon 9 с кораблем SpaceX Dragon статовала 26 ноября.

Первая леди проинформировала, что дети вживую наблюдали запуск корабля на мысе Канаверал в США.

"Могу только представить, какие ощущения переполняли их в этот исторический момент: когда ракета несет в космос результат твоего труда. Меня переполняет гордость за наших учеников. За их преподавателям. За всех, кто, несмотря на войну, сделал это возможным", – добавила она.

Корабль стыковался к МКС 27 ноября, сообщили в Twitter станции.

The @SpaceX #Dragon cargo craft docked to the Harmony module's space-facing port at 7:39am ET today delivering new solar arrays, science experiments, and cargo replenishing the Exp 68 crew. https://t.co/QGRXaRgydv — International Space Station (@Space_Station) November 27, 2022

SpaceX Dragon отправил на станцию 7700 фунтов (3500 кг) груза, в том числе научные материалы, оборудование для команды и солнечные батареи, проинформировал сайт NASA. Ожидается, что корабль проведет на орбите около месяца, после чего вернется на Землю с грузом, переданным со станции.