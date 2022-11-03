Два астронавта из Саудовской Аравии отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году

Двух саудовских специалистов будут сопровождать два астронавта из США Фото: EPA

По словам менеджера коммерческой программы NASA по развитию присутствия на низкой околоземной орбите Анджелы Харт, двух саудовских специалистов, имена которых пока не объявили, будут сопровождать два американских астронавта – Пегги Уитсон и Джон Шоффнер. Миссию Ax-2 выполнит корабль Crew Dragon – его полет должен стартовать не ранее 1 мая 2023 года.

Харт заявила, что в NASA "очень усердно" работают над обучением саудовских астронавтов. На слайде для ее презентации, пишет Space News, было указано, что подготовка экипажа к миссии началась 17 октября.

Отмечается, что 10-дневная миссия будет проводить коммерческие и некоммерческие исследования и другие действия на МКС.