Два астронавта из Саудовской Аравии отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году

По словам менеджера коммерческой программы NASA по развитию присутствия на низкой околоземной орбите Анджелы Харт, двух саудовских специалистов, имена которых пока не объявили, будут сопровождать два американских астронавта – Пегги Уитсон и Джон Шоффнер. Миссию Ax-2 выполнит корабль Crew Dragon – его полет должен стартовать не ранее 1 мая 2023 года.
Харт заявила, что в NASA "очень усердно" работают над обучением саудовских астронавтов. На слайде для ее презентации, пишет Space News, было указано, что подготовка экипажа к миссии началась 17 октября.
Отмечается, что 10-дневная миссия будет проводить коммерческие и некоммерческие исследования и другие действия на МКС.
Космическая комиссия Саудовской Аравии и Axiom Space объявили 22 сентября о планах отправить двух граждан Саудовской Аравии на Международную космическую станцию с будущей миссией Axiom Space. Хотя ходили слухи, как сообщило Space News, что они будут участвовать в миссии Ax-2, нигде не говорилось о конкретной миссии.