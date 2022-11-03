ГОРДОН
 
 
МИР

Два астронавта из Саудовской Аравии отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Двух саудовских специалистов будут сопровождать два астронавта из США
Двух саудовских специалистов будут сопровождать два астронавта из США
Фото: EPA

Космическое агентство NASA подтвердило 1 ноября, что два астронавта из Саудовской Аравии отправятся на Международную космическую станцию весной 2023 года с частной миссией, которую выполняет американская компания Axiom Space. Об этом сообщило Space News.

По словам менеджера коммерческой программы NASA по развитию присутствия на низкой околоземной орбите Анджелы Харт, двух саудовских специалистов, имена которых пока не объявили, будут сопровождать два американских астронавта – Пегги Уитсон и Джон Шоффнер. Миссию Ax-2 выполнит корабль Crew Dragon – его полет должен стартовать не ранее 1 мая 2023 года.

Харт заявила, что в NASA "очень усердно" работают над обучением саудовских астронавтов. На слайде для ее презентации, пишет Space News, было указано, что подготовка экипажа к миссии началась 17 октября.

Отмечается, что 10-дневная миссия будет проводить коммерческие и некоммерческие исследования и другие действия на МКС.

Контекст:

Космическая комиссия Саудовской Аравии и Axiom Space объявили 22 сентября о планах отправить двух граждан Саудовской Аравии на Международную космическую станцию с будущей миссией Axiom Space. Хотя ходили слухи, как сообщило Space News, что они будут участвовать в миссии Ax-2, нигде не говорилось о конкретной миссии.

Теги: МКС, космос, NASA, корабль, исследование, миссия, Пегги Уитсон, астронавты, Crew Dragon, презентация, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (117386)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (110972)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (88482)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (78669)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (75015)
6
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (52447)
7
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (42455)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37785)
 
 
 
 