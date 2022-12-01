ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор ДТЭК: У россиян нет шансов погрузить Украину во тьму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракетная атака РФ 23 ноября вызвала блэкаут в Украине, но систему удалось восстановить
Ракетная атака РФ 23 ноября вызвала блэкаут в Украине, но систему удалось восстановить
Фото: EPA

России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии, считает генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Об этом он сказал 1 декабря во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Мы более чем уверены, особенно после последней атаки на прошлой неделе, что у россиян нет шансов погрузить Украину во тьму", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что ни одна из энергетических систем в мире не испытывала такого в истории.

"Нам удалось возобновить поставки. Мы знаем, как преодолевать подобные ситуации", – сказал он.

В то же время гендиректор ДТЭК призвал не недооценивать врага, поскольку он знает украинскую энергетическую систему и ее слабые места.

Тимченко сообщил, что в Украине все еще наблюдается дефицит генерации электроэнергии, а основной проблемой на сегодняшний день назвал передачу электроэнергии от генерации к потребителям.

"Это то, где у нас дефицит. Здесь мы призываем наших международных партнеров к поддержке", – сказал гендиректор ДТЭК.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: энергетика, электричество, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, война России против Украины, энергосистема, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (117163)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (110660)
3
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (108604)
4
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (107471)
5
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (83553)
6
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (49095)
7
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (44846)
8
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни (31998)
 
 
 
 