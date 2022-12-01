Гендиректор ДТЭК: У россиян нет шансов погрузить Украину во тьму

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.
"Мы более чем уверены, особенно после последней атаки на прошлой неделе, что у россиян нет шансов погрузить Украину во тьму", – сказал он.
Тимченко подчеркнул, что ни одна из энергетических систем в мире не испытывала такого в истории.
"Нам удалось возобновить поставки. Мы знаем, как преодолевать подобные ситуации", – сказал он.
В то же время гендиректор ДТЭК призвал не недооценивать врага, поскольку он знает украинскую энергетическую систему и ее слабые места.
Тимченко сообщил, что в Украине все еще наблюдается дефицит генерации электроэнергии, а основной проблемой на сегодняшний день назвал передачу электроэнергии от генерации к потребителям.
"Это то, где у нас дефицит. Здесь мы призываем наших международных партнеров к поддержке", – сказал гендиректор ДТЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.