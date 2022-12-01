Гендиректор ДТЭК: У россиян нет шансов погрузить Украину во тьму

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Мы более чем уверены, особенно после последней атаки на прошлой неделе, что у россиян нет шансов погрузить Украину во тьму", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что ни одна из энергетических систем в мире не испытывала такого в истории.

"Нам удалось возобновить поставки. Мы знаем, как преодолевать подобные ситуации", – сказал он.

В то же время гендиректор ДТЭК призвал не недооценивать врага, поскольку он знает украинскую энергетическую систему и ее слабые места.

Тимченко сообщил, что в Украине все еще наблюдается дефицит генерации электроэнергии, а основной проблемой на сегодняшний день назвал передачу электроэнергии от генерации к потребителям.

"Это то, где у нас дефицит. Здесь мы призываем наших международных партнеров к поддержке", – сказал гендиректор ДТЭК.