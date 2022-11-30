В Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах, только за сутки погибло девять человек – ГСЧС

"Жизнь без света спровоцировала печальную статистику пожаров. Генераторы на балконах, газовые баллоны в квартирах, зажженные свечи… Из-за нарушений правил пожарной безопасности, использования несертифицированной продукции для обогрева и приготовления пищи участились случаи пожаров и взрывов в многоэтажных и частных домах", – говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, только за прошедшие сутки в Украине произошел 131 пожар, из них 106 – в жилом секторе. Погибло девять человек, пострадало восемь.
"Дорогие украинцы, в который раз призываем неукоснительно соблюдать правила безопасности при эксплуатации печного и электрического отопления. Обязательно разъясняйте детям опасность баловства с огнем. Берегите свою жизнь и имущество!" – призвали спасатели.
За сутки 27 ноября в Украине погибло из-за таких пожаров 11 человек, 28-го – 13, сообщала ГСЧС. Спасатели опубликовали правила печного отопления, которые следует соблюдать.
По информации министра обороны Украины Алексея Резникова на 28 ноября, РФ с начала вторжения нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, при этом 97% объектов, ставших целью ударов России, – гражданские.
С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. В Украине ввели стабилизационные и аварийные отключения электричества.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.