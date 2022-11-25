В Киевской области несколько семей отравились из-за генераторов. Один человек погиб, пострадал ребенок

В селе Бобрица семья использовала генератор, находившийся прямо в помещении. В результате отравления угарным газом погиб хозяин дома, его жена в больнице, сообщил начальник полиции.
В Гостомеле при таких же обстоятельствах пострадала семья: пожилая женщина, двое детей и их отец. Младшему ребенку – четыре года.
"Не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем", – написал Небитов.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".