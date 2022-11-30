При Киевском СИЗО открыли "пункт несокрушимости". Он работает круглосуточно и бесплатно

"Пункт несокрушимости – это место вашей безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла. В нем есть электричество, тепло, интернет и альтернативное электропитание", – приглашает пресс-служба пенитенциарного учреждения.

Пункт при Киевском СИЗО расположен по адресу: Киев, ул. Дегтяревская, 13.

В СИЗО уточнили, что "пункт несокрушимости" работает в помещении для приема граждан (за пределами режимной территории), открыт он круглосуточно и бесплатно.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".

В Киеве, как сообщал 25 ноября мэр столицы Виталий Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.

Нардепы от "Слуги народа" решили провести проверку этих пунктов в Киеве. По итогам первого дня инспекций глава этой парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты проверили 360 "пунктов несокрушимости", и 20% из них были закрыты.

Кличко, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости", заявил, что украинцам нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней".

Идея "пунктов несокрушимости" обсуждалась на Банковой с октября, но указание про обустройство именно таких пунктов местные власти получили от Офиса президента только за три-семь дней до блэкаута 23 ноября, писала 29 ноября "Украинская правда". По информации издания, мэры крупных городов отмечают, что их не приглашали на совещания в ОП по этому вопросу.