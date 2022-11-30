В одесском "пункте несокрушимости" коммунальщик отбился от грабителей и не дал украсть генератор – горсовет

Мужчина не дал украсть генератор, но оказался в больнице Скриншот: Одеса. Офіційно / Telegram

Мужчина попал в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Сейчас он в стабильном состоянии, идет на поправку, отметили в сообщении.

В больнице коммунальщика посетил мэр Одессы Геннадий Труханов, который поблагодарил мужчину за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.