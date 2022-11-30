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В одесском "пункте несокрушимости" коммунальщик отбился от грабителей и не дал украсть генератор – горсовет

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Мужчина не дал украсть генератор, но оказался в больнице
Мужчина не дал украсть генератор, но оказался в больнице
Скриншот: Одеса. Офіційно / Telegram

В Одессе неизвестные избили мастера жилищно-коммунального сектора "Порто-Франковский", который не дал украсть генератор из "пункта несокрушимости". Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета 29 ноября.

Мужчина попал в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Сейчас он в стабильном состоянии, идет на поправку, отметили в сообщении. 

В больнице коммунальщика посетил мэр Одессы Геннадий Труханов, который поблагодарил мужчину за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт с картой таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется. Их разделили на несколько категорий

По данным "Украинской правды", местные власти получили от ОП указание обустроить "пункты несокрушимости" только за несколько дней до 23 ноября (последнего на данный момент крупного ракетного обстрела украинской инфраструктуры, вызвавшего блэкаут). 

Теги: Одесса, электричество, Геннадий Труханов, коммунальщики, травмы
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