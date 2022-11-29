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Указание обустроить именно "пункты несокрушимости" местные власти получили от ОП только за полнедели до 23 ноября – "Украинская правда

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Указание по "пунктам несокрушимости" направили в регионы через руководителей областных администраций, пишет "Украинская правда"
Указание по "пунктам несокрушимости" направили в регионы через руководителей областных администраций, пишет "Украинская правда"
Фото: pravda.com.uа

Идея "пунктов несокрушимости" обсуждалась на Банковой с октября, но указание про обустройство именно таких пунктов местные власти получили от Офиса президента только за пол недели – неделю до блэкаута 23 ноября, пишет в редакционной статье "Украинская правда". По информации издания, мэры крупных городов отмечают, что их не приглашали на совещания в ОП по этому вопросу.

"Официально решение о "пунктах несокрушимости" принял Кабмин. И оно, по словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, имеет гриф "секретно". Де-факто, как рассказывают в местной и областной власти, идея пришла из Офиса президента. Работать над шелтерами на случай блэкаутов начали еще во второй половине октября. Сначала это были пункты обогрева, которые разворачивали и до полномасштабной войны, просто в меньшем количестве. Собеседник УП в руководстве одной из областных администраций и мэр одного из крупных городов вспоминают, что указание именно по "пунктам несокрушимости" из ОП пришло ориентировочно за полнедели – неделю до блекаута 23 ноября. Его "спустили" в регионы через руководителей областных администраций, которые входят в президентскую вертикаль", – пишут авторы публикации.

В ОП утверждают, что в специальных селекторных совещаниях принимали участие главы обладминистраций и большинство мэров областных центров. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что он был на таких совещаниях уже после объявления об открытии "пунктов несокрушимости", в конце ноября. А мэр другого крупного города отметил, что ни его самого, ни его профильных заместителей на совещания Банковой не звали, отмечает "Украинская правда".

Обустройством пунктов должны были заниматься непосредственно регионы, хотя в ОП эти места называют "организованными областными властями", которая входит в президентскую вертикаль.

В одной из областных мэрий УП сказали, что получили от Банковой методичку по обустройству "пунктов несокрушимости" после обеда пятницы 25 ноября, то есть через два дня после публичного объявления об их открытии. Также опрошенные чиновники рассказывают, что самостоятельно им приходилось искать, например, Starlink, чтобы обеспечить население бесперебойным интернетом.

"На Банковой могли бы проконтролировать процесс еще до публичных скандалов. Но проверки начались уже во время работы "пунктов несокрушимости", – говорится в статье.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".

В Киеве, как сообщал 25 ноября мэр столицы Виталий Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.

Нардепы от "Слуги народа" решили провести проверку этих пунктов в Киеве. По итогам первого дня инспекций глава этой парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты проверили 360 "пунктов несокрушимости", и 20% из них были закрыты

Кличко, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости", заявил, что украинцам нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней".

Теги: Харьков, отопление, электричество, Игорь Терехов, власть, регионы, Украинская правда, Офис президента Украины, Starlink
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