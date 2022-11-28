Жителям Львовской области будут отключать свет на восемь часов подряд

Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры, говорится в сообщении

В "Львовоблэнерго" подчеркнули, что в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры изъят ряд объектов: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы.

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии будет составлять восемь часов, далее свет будет в течение четырех часов. После этого снова ожидается отключение на восемь часов.

"В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд — зарядка телефонов, павербанков и так далее. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись: духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичная ситуация с отключениями наблюдается и в других областях Украины.