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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Львовской области будут отключать свет на восемь часов подряд

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Потребителей предупредили об аварийных отключениях электричества
Потребителей предупредили об аварийных отключениях электричества
Фото: EPA

Во Львовской области действуют аварийные отключения электроэнергии, охватывающие большинство потребителей. Графики плановых отключений не действуют, сообщает "Львовоблэнерго" 28 ноября в Telegram.

Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры, говорится в сообщении

В "Львовоблэнерго" подчеркнули, что в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры изъят ряд объектов: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы.

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии будет составлять восемь часов, далее свет будет в течение четырех часов. После этого снова ожидается отключение на восемь часов.

"В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд — зарядка телефонов, павербанков и так далее. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись: духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичная ситуация с отключениями наблюдается и в других областях Украины.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Теги: электричество, Львовская область, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, Львовоблэнерго
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