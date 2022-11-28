ГСЧС развернула 996 "пунктов несокрушимости" в Украине

Украинцы могут обращаться в "пункты несокрушимости" до начала комендантского часа, отметили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.

"Мы развернули такие "пункты несокрушимости" во всех регионах, во всех точках нашей страны. В общей сложности их 996 по состоянию на вечер, 747 находятся на базе пожарно-спасательных частей, 247 "пунктов несокрушимости" – это на базе именно палаток, два "пункта несокрушимости" – на базе транспортных средств", – рассказал он.

По словам Хорунжия, за последние сутки в "пункты несокрушимости" на базе ГСЧС за помощью обратилось более 8 тыс. человек.

Украинцы могут обращаться в пункты до начала комендантского часа, резюмировал представитель ГСЧС.