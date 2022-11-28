ГСЧС развернула 996 "пунктов несокрушимости" в Украине

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.
"Мы развернули такие "пункты несокрушимости" во всех регионах, во всех точках нашей страны. В общей сложности их 996 по состоянию на вечер, 747 находятся на базе пожарно-спасательных частей, 247 "пунктов несокрушимости" – это на базе именно палаток, два "пункта несокрушимости" – на базе транспортных средств", – рассказал он.
По словам Хорунжия, за последние сутки в "пункты несокрушимости" на базе ГСЧС за помощью обратилось более 8 тыс. человек.
Украинцы могут обращаться в пункты до начала комендантского часа, резюмировал представитель ГСЧС.
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".
В Офисе президента сообщили 28 ноября, что на карту "пунктов несокрушимости" внесли изменения.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.